Евгений Куйвашев заступился за охранника «Ельцин Центра» в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев написал в своем Instagram, что, на его взгляд, никакой катастрофы не произошло, и картина даже, возможно, стала стоить дороже, так как обрела новый смысл, а такие истории очень ценят аукционисты.
Также глава региона отметил, что Васильев — ветеран Афганской и первой Чеченской войн, получивший контузию, и высказал надежду, что следователи отнесутся к нему со снисхождением, так как сейчас это «наивный человек, большой ребенок».
Напомним, что дорисовку глаз на картине стоимостью 75 млн рублей охранник объяснил тем, что доверился подросткам, бывшим в «Ельцин Центре». По его словам, это они дали ему шариковую ручку, сказав, что картина на стене — просто детский рисунок.