Евгений Куйвашев заступился за охранника «Ельцин Центра» в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев заступился за охранника «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев заступился за охранника «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
Сегодня, 17:37ОбществоФото: Ельцин-центр
Глава Свердловской области высказался в защиту охранника «Ельцин Центра» Александра Васильева, подрисовавшего глаза на картине ученицы Малевича.

Евгений Куйвашев написал в своем Instagram, что, на его взгляд, никакой катастрофы не произошло, и картина даже, возможно, стала стоить дороже, так как обрела новый смысл, а такие истории очень ценят аукционисты.

Также глава региона отметил, что Васильев — ветеран Афганской и первой Чеченской войн, получивший контузию, и высказал надежду, что следователи отнесутся к нему со снисхождением, так как сейчас это «наивный человек, большой ребенок».

Напомним, что дорисовку глаз на картине стоимостью 75 млн рублей охранник объяснил тем, что доверился подросткам, бывшим в «Ельцин Центре». По его словам, это они дали ему шариковую ручку, сказав, что картина на стене — просто детский рисунок.

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Екатеринбург
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