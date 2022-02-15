Незаконную прорубь засыпали на Пырловке тагильские спасатели

Незаконную прорубь засыпали на Пырловке тагильские спасатели
Незаконную прорубь засыпали на Пырловке тагильские спасатели
Сегодня, 14:33ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
Незаконную купель ликвидировали на Пырловке в Нижнем Тагиле спасатели после публикации TagilCity.ru.

Закопали прорубь на следующий же день после того, как сигнал о ней поступил в отдел гражданской защиты населения. Выставили запрещающие аншлаги о том, что купание и проход по льду запрещены. Также огородили купель, рассказал редакции TagilCity.ru директор Центра защиты населения и территории города Сергей Коперкин.

Видео:МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, 13 февраля тагильские подростки во время прогулки случайно обнаружили прорубь с лестницей недалеко от Пырловки и рассказали об этом родителям. По следам на снегу было отчетливо видно, что это место пользуется популярностью. В отделе гражданской защиты журналисту TagilCity.ru пояснили, что эта купель незаконна и опасна и пообещали ликвидировать ее. Там напомнили, что официальная прорубь находится у клуба моржей на Тагильском пруду.

Фото:МБУ «Центр защиты населения»

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