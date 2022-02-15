Незаконную прорубь засыпали на Пырловке тагильские спасатели

Напомним, 13 февраля тагильские подростки во время прогулки случайно обнаружили прорубь с лестницей недалеко от Пырловки и рассказали об этом родителям. По следам на снегу было отчетливо видно, что это место пользуется популярностью. В отделе гражданской защиты журналисту TagilCity.ru пояснили, что эта купель незаконна и опасна и пообещали ликвидировать ее. Там напомнили, что официальная прорубь находится у клуба моржей на Тагильском пруду.