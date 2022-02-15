Сотрудница обвинила полковника главка МВД в Екатеринбурге в травле

На анонимных условиях гражданка сообщила журналистам об угрозах со стороны начальника, последовавших за отзывом ее рапорта об уходе на заслуженный отдых. Нападки и запугивания довели женщину до больничной койки — ее госпитализировали с гипертоническим кризом.
Однако, и после этого Луговский продолжал оказывать давление, пишет ура.ру. Выписавшись из больницы, женщина написала рапорт с просьбой о предоставлении ей планового отпуска. Сотрудница планировала забить его на части на протяжении года, но начальник предложил ей уволиться.