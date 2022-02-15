Сотрудница обвинила полковника главка МВД в Екатеринбурге в травле

Сотрудница управления МВД на транспорте в УрФО, прослужившая в органах четверть века, жалуется на врио руководителя следственного отдела Дениса Луговского. Женщина утверждает, что он пытается ее выжить.

На анонимных условиях гражданка сообщила журналистам об угрозах со стороны начальника, последовавших за отзывом ее рапорта об уходе на заслуженный отдых. Нападки и запугивания довели женщину до больничной койки — ее госпитализировали с гипертоническим кризом. Однако, и после этого Луговский продолжал оказывать давление, пишет ура.ру. Выписавшись из больницы, женщина написала рапорт с просьбой о предоставлении ей планового отпуска. Сотрудница планировала забить его на части на протяжении года, но начальник предложил ей уволиться.

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