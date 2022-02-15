Социальные выплаты матерям-одиночкам в 2022 году

Социальные выплаты матерям-одиночкам в 2022 году
Социальные выплаты матерям-одиночкам в 2022 году
Сегодня, 19:03ОбществоФото: pixabayСоциальные выплаты матерям-одиночкам
Матери-одиночки, которые самостоятельно занимаются воспитанием ребенка, нередко сталкиваются с материальными проблемами. В связи с этим государство предпринимает меры для защиты прав одиноких матерей и предоставляет льготы и пособия. В этой статье указано, кто может получить статус матери-одиночки и какие выплаты после

Кому положен статус матери-одиночки?

Мать - одиночка - женщина, которая единолично осуществляет фактический уход за ребенком ( без участия отца). Мужчина, который является отцом, может быть умершим, пропавшим без вести, утратившим права родителя, возможно его признание недееспособным.

Имя отца может не вноситься в свидетельство о рождении либо записывается со слов женщины. Кто может получить статус матери-одиночки:

Кому положен статус матери-одиночки
Фото:1MediaInvest
  • женщина, которая родила вне брака и отцовство которого не было установлено в суде или добровольном порядке;
  • женщина, которая родила в браке или в течение 300 суток после развода, если бывший муж оспорил отцовство через суд;
  • женщина, усыновившая ребенка вне брачных отношений.

Матерью-одиночкой не признают женщин, которые занимаются уходом за несовершеннолетним самостоятельно после развода. ни имеют право на оформление алиментов. Также не признают матерью-одиночкой женщины, если она родила в течение 300 дней после расторжения брака, а муж был записан отцом ребенка. Также статус одинокой матери не положен в случае, если отцовство признали суд или оба родителя.

Какие выплаты и льготы для матери-одиночки предусмотрены в 2022 году?

Выплаты от государства начисляются для поддержания семьи, считающейся неполной (под эту категорию попадают и семьи матерей-одиночек), в которой воспитывается ребенок. Выплаты могут быть федеральными и региональными.

Деньги приходят на счет женщины однократно, если выплата является единовременной, или же будут начисляться регулярно до достижения ребенком установленного возраста. Стоит отметить, что в большинстве случаев денежная поддержка предоставляется матерям-одиночкам с низким заработком, а также многодетным семьям.

Единовременные выплаты

Осуществляются исключительно единожды. Они выплачиваются как неполным, так и полным семьям. Женщины, включая замужних, имеют право на следующие выплаты:

  • в связи с постановкой в женской консультации на учет в ранние сроки беременности - 50% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ по месту жительства;
  • единовременное пособие при рождении - 20472,77 рубля;
  • материнский капитал: на первого ребенка - 524,5 тысячи, на второго - 693,1 тысячи рублей.

Отмечается, что этой категории также полагается оплата отпуска по беременности и родам в размере 100% заработка независимо от стажа матери. Сумма заработка берется за 2 календарных года, которые предшествовали больничному.

Мать-одиночка, помимо этого, может претендовать на:

  • дополнительную региональную помощь и компенсацию расходов, которые возникают из-за рождения ребенка;
  • компенсацию на подготовку к новому учебному году, покупку лекарственных средств и одежды.

Ежемесячные выплаты

Данный вид поддержки государство выплачивает регулярно, пока условие, дающее на нее право, не утратит своей актуальности. Часть пособий выплачивается не только единственному родителю, но и полным семьям.

Бывает, что выплата полагается исключительно матерям, работающим официально, в остальных же случаях на получение помощи могут рассчитывать и неработающие.

Вне зависимости от факта трудоустройства можно получить материальную поддержку на детей в возрасте 3-7 лет в 2022 году. Данная выплата выплачивается матерям, доход которых меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Таким образом, размер помощи - 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума.

Ежемесячные выплаты
Фото:1MediaInvest

Какая существует дополнительная поддержка матерей-одиночек?

Помимо пособий, матери-одиночки получают помощь и в нематериальном виде. Какие льготы могут получить матери, воспитывающие детей самостоятельно:

  • одинокая мать имеет право на приоритетное зачисление ее детей в детские сады и льготы на оплату образовательных услуг;
  • государство предоставляет льготы на покупку медикаментов для детей при наличии рецепта от врача. Оно оплачивает их стоимость полностью либо частично.

Какие льготы могут получить семьи, признанные малоимущими:

  • ежемесячную компенсацию на оплату услуг ЖКХ;
  • бесплатное питание в образовательных учреждениях.

Важно отметить, что матери-одиночке положен налоговый вычет в двойном размере. С определенной суммы не рассчитывается НДФЛ. Данная компенсация рассчитана исключительно на родителя, который остался один.

Какие выплаты полагаются трудоустроенным женщинам?

Часть выплат зависит от размера заработной платы за 2 года до декретного отпуска. Какие пособия имеют право получить женщины, работающие официально:

  • пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Полагается всем гражданам, ставшим родителями, в том числе и одиноким. Размер выплаты составляет 40% от заработной платы матери. В расчет берется заработок за 2 календарных года. Учитывается и районный коэффициент. Минимальный размер пособий по уходу за первым, вторым и последующими детьми равен 7677,81 рубля. Наибольший размер пособий по уходу, если отпуск начался с 2022 года, составляет 31282,82 рубля;
Какие выплаты полагаются трудоустроенным женщинам
Фото:pixabay
  • выплаты для тех, кто ухаживает за ребенком младше 1,5 (3) лет (в некоторых субъектах РФ);
  • компенсации и субсидии, гарантированные местными властями. Они выплачиваются раз в месяц исключительно при рождении третьего ребенка, а также последующих детей (как правило, равны прожиточному минимуму).

Какие выплаты полагаются неработающим женщинам?

Когда женщина одна воспитывает несовершеннолетнего и не является трудоустроенной, она также имеет право на материальную поддержку. Ей полагается:

  • пособие по уходу за малышом до полутора лет. Его размер не зависит от заработной платы, поскольку пособие выплачивается в фиксированной сумме и в любом случае.

Стоит отметить, что размер выплат может меняться из-за повышения МРОТ и вступления в действие постановлений правительства, направленных на поддержку семьи. Могут вводиться дополнительно:

  • региональные выплаты;
  • пособие при потере работы.

Какие выплаты полагаются на второго ребенка и многодетным матерям?

После рождения у матери-одиночки второго ребенка ей полагаются пособия того же размера, что и полным семьям. Например, материнский капитал, размер которого составляет в 2022 году:

  • 524,5 тысячи рублей на первого ребенка;
  • 693,1 тысячи рублей на второго ребенка, если не был получен маткапитал на первого ребенка;
  • 168,6 тысячи рублей, если был оформлен маткапитал на первого ребенка.

Если женщина воспитывает троих или более детей, ее можно считать многодетной. Помимо базовых вариантов поддержки, эта категория граждан имеет право на особые региональные выплаты.

В некоторых регионах предусмотрены один или несколько видов выплат, начисляемых ежемесячно:

Какие выплаты полагаются на второго ребенка и многодетным матерям
Фото:pixabay
  • помощь в приобретении необходимых детских товаров;
  • помощь в оплате услуг связи и компенсации расходов на услуги жилищно-коммунального хозяйства;
  • дополнительная региональная поддержка многодетных семей.

Какие выплаты полагаются малоимущим и военнослужащим матерям-одиночкам?

Предусмотрена поддержка для неполных семей, где доход ниже утвержденного региональными властями прожиточного минимума.

Малообеспеченным семьям предоставляются дополнительные виды поддержки, размер которых определяется регионом. О порядке оформления и конкретной сумме выплат можно узнать в местном органе социальной защиты или на сайте Госуслуги.

Женщины, проходящие службу на контрактной основе, могут получить следующие виды материальной поддержки:

  • единовременную выплату по беременности;
  • пособие за раннюю постановку на учет в женской консультации;
  • ежемесячную выплату по уходу;
  • единовременное пособие в связи с рождением.

Размер перечисленных выше пособий не отличается от тех, которые положены другим гражданам, не проходящим службу.

До какого возраста ребенка можно получать пособия?

Наибольшее количество выплат предназначено для детей в возрасте до 7 лет. Это связано с тем, что мать в этот период зачастую не может работать такое же количество часов, как и до рождения детей из-за необходимости осуществления за ними ухода.

Женщина может получать материальную поддержку от государства до момента, пока ребенку не исполнится 18 лет, то есть, до его совершеннолетия. В некоторых случаях, если уже совершеннолетний гражданин учится очно на дневном отделении вуза, возможно продление выплат до 23 лет.

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