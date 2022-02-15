Социальные выплаты матерям-одиночкам в 2022 году

До какого возраста ребенка можно получать пособия?

Наибольшее количество выплат предназначено для детей в возрасте до 7 лет. Это связано с тем, что мать в этот период зачастую не может работать такое же количество часов, как и до рождения детей из-за необходимости осуществления за ними ухода.