Тагильские школьники выходят на очное обучение 17 февраля

Об окончании дистанционного образования классные руководители рассылают сообщения в родительских чатах тагильчан.
Нам сегодня сообщили, что дети выходят на очное обучение с четверга, 17 февраля. Завтра будет известно расписание, рассказала редакции TagilCity.ru мама учеников гимназии 18 и школы 32.
Она отметила, что с 15 февраля индивидуальные занятия в музыкальных школах и школах искусств также возобновлены.
Напомним, в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом школьники Свердловской области со 2 по 8 классы со 2 февраля были отправлены на дистанционное обучение. На этот же период первоклассники досрочно ушли на дополнительные зимние каникулы.