Тагильские школьники выходят на очное обучение 17 февраля

Тагильские школьники выходят на очное обучение 17 февраля
Тагильские школьники выходят на очное обучение 17 февраля
Сегодня, 17:16ОбществоФото: 1MI
Дистанционное обучение у школьников Нижнего Тагила заканчивается 16 февраля. С 17 числа дети будут учиться очно.

Об окончании дистанционного образования классные руководители рассылают сообщения в родительских чатах тагильчан.

Нам сегодня сообщили, что дети выходят на очное обучение с четверга, 17 февраля. Завтра будет известно расписание, рассказала редакции TagilCity.ru мама учеников гимназии 18 и школы 32.

Она отметила, что с 15 февраля индивидуальные занятия в музыкальных школах и школах искусств также возобновлены.

Напомним, в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом школьники Свердловской области со 2 по 8 классы со 2 февраля были отправлены на дистанционное обучение. На этот же период первоклассники досрочно ушли на дополнительные зимние каникулы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
школьникиобучениеНижний Тагилдистант
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы