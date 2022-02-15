В Сбербанке оценили вероятность подорожания жилья в 2022 году

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил об отсутствии пузыря на рынке жилья в России. По его словам, в этом году цены на недвижимость будут устойчивыми и рост цен на жилье не предвидится.

Замглавы Сбербанка рассказал, что в стране сохраняется невысокая обеспеченность жильем граждан, что как раз является одним из драйверов роста отрасли. Он отметил, что в десятках городах РФ в 2021 году был 30-процентный рост цен на жилье, однако в этом году начнется стабилизация и большого роста цен на жилье не будет, передает ria.ru. По словам Попова, Сбербанк в прошлом году выдал 1,8 триллиона рублей кредитов застройщикам, что в два раза больше относительно 2020 года. При этом сегодня очень много новых проектов, которые на 100% и более перекрываются средствами покупателей на эскроу-счетах. Попов также подчеркнул, что проблем со спросом девелоперы не испытывают, никакого пузыря здесь не надулось и ситуация полностью под контролем. Также Попов отметил, что наполненные эскроу-счета и высокий спрос на жилье могут привести к средней рыночной ставке в 3,3%. Сбербанк в 2021 году получил более двух тысяч заявок на проектное финансирование, что на 36% выше, чем в 2020 году. По одобренным заявкам ситуация аналогичная: рост на 57,5% год к году. «Это говорит о возросшей активности девелоперов и привлекательности отрасли для инвестирования. Здесь мы себя чувствуем очень уверенно», — заключил Попов.

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