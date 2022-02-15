Жители свердловского поселка пожаловались Путину на состояние плотины

В Исети и Сагре проживают в настоящее время в общей сложности 3 500 человек. Рядом с указанными населенными пунктами работают два щебеночных предприятия, два завода, добывающих и перерабатывающих блочный гранит, логистический центр металлопроката, три предприятия, выпускающие пиломатериалы и изделия из дерева, а также предприятие, занимающееся глубоким бурением.