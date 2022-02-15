Жители свердловского поселка пожаловались Путину на состояние плотины

Жители свердловского поселка пожаловались Путину на состояние плотины
Жители свердловского поселка пожаловались Путину на состояние плотины
Сегодня, 13:52ОбществоФото: 1MI

Жители Сагры обратились к Путину с жалобой на состояние плотины

Если дамба разрушится, в зоне затопления окажутся Железнодорожный район Екатеринбурга, Среднеуральск и Верхняя Пышма.

Граждане, проживающие в поселках Исеть и Сагра, выразили свое возмущение, пишет ЕАН. Местные жители направили письменные обращения президенту Владимиру Путину, полпреду главы государства на Урале Владимиру Якушеву, губернатору региона Евгению Куйвашеву и другим высокопоставленным чиновникам.

В Исети и Сагре проживают в настоящее время в общей сложности 3 500 человек. Рядом с указанными населенными пунктами работают два щебеночных предприятия, два завода, добывающих и перерабатывающих блочный гранит, логистический центр металлопроката, три предприятия, выпускающие пиломатериалы и изделия из дерева, а также предприятие, занимающееся глубоким бурением.

Граждане указали на тот факт, что грузовому транспорту и спецтехнике нельзя запрещать ездить в поселки. Такое ограничение чревато серьезными последствиями. Невозможным станет получение услуг ЖКХ, не смогут функционировать предприятия, представляющие промышленный сектор, люди потеряют свои рабочие места. Уровень социальной напряженности в итоге резко вырастет, предупредили авторы петиции.

Материалы по теме:
Владимир ПутинжалобыГРЭСдамба
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы