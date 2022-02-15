Жители свердловского поселка пожаловались Путину на состояние плотины

Граждане, проживающие в поселках Исеть и Сагра, выразили свое возмущение, пишет ЕАН. Местные жители направили письменные обращения президенту Владимиру Путину, полпреду главы государства на Урале Владимиру Якушеву, губернатору региона Евгению Куйвашеву и другим высокопоставленным чиновникам.
В Исети и Сагре проживают в настоящее время в общей сложности 3 500 человек. Рядом с указанными населенными пунктами работают два щебеночных предприятия, два завода, добывающих и перерабатывающих блочный гранит, логистический центр металлопроката, три предприятия, выпускающие пиломатериалы и изделия из дерева, а также предприятие, занимающееся глубоким бурением.
Граждане указали на тот факт, что грузовому транспорту и спецтехнике нельзя запрещать ездить в поселки. Такое ограничение чревато серьезными последствиями. Невозможным станет получение услуг ЖКХ, не смогут функционировать предприятия, представляющие промышленный сектор, люди потеряют свои рабочие места. Уровень социальной напряженности в итоге резко вырастет, предупредили авторы петиции.