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Грабитель из г. Нижний Тагил был задержан, потому что решил вновь встретиться с жертвой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грабитель из г. Нижний Тагил был задержан, потому что решил вновь встретиться с жертвой

15 марта 2010, 16:40ОбществоArtem
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