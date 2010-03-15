Грабитель из г. Нижний Тагил был задержан, потому что решил вновь встретиться с жертвой
15 марта 2010, 16:40ОбществоArtem
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В подъезде дома на улице Пихтовая в субботу вечером мужчина выхватил у женщины сумочку.
Там он обнаружил только документы и ключи. Этой наживой преступник остался недоволен. Тогда он позвонил жертве и сказал, что вернёт сумку вместе с содержимым за вознаграждение. Во время передачи сумки преступника и задержали.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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