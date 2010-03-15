На НТМК выбрали победителя конкурса «А ну-ка, парни!»

На гала-концерте 12 финалистов предстали в образе «Супергероев» в состязаниях визитных карточек, приняли участие в модном дефиле, продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе, выступили в турнире на лучшее объяснение в любви и интеллектуальном соревновании. Лидером конкурса «А ну-ка, парни!» стал экономист дирекции по снабжению Александр Краснов. В награду он получил диплом и ценный приз. Приз зрительских симпатий достался Павлу Гофману, самым мужественным был признан Артем Галкин, самым обаятельным – Константин Духовников, титул «Мистер Совершенство» присудили Валентину Тютереву.