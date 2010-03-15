Облизбирком подвел предварительные итоги выборов в Областную Думу

На третьем месте «Справедливая Россия» - у нее 19,30. У ЛДПР – 16,88. В Нижнем Тагиле партия «Единая Россия» получила всего 28,63 процента голосов избирателей. Это самый низкий показатель в регионе. Второе место тагильские избиратели отдали КПРФ. У нее 26,99. ЛДПР в Нижнем Тагиле оказалась на третьем мессе с результатом 21,61 процентов голосов. На полтора процента меньше у «Справедливой России» и 4-е место. Явка избирателей в Нижнем Тагиле составила 36,66 процента. Это почти на процент выше, чем в целом по области. Предварительные итоги выборов в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области опубликованы в Интернете на сайте Облизбиркома по адресу: www.ikso.org