Спортсменка из г. Нижний Тагил стала чемпионкой мира в беге на 800 метров
15 марта 2010, 16:13ОбществоArtem
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Мария Савинова стала чемпионкой мира в беге на 800 метров с лучшим временем мирового сезона 1:58.26.
Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении. Первое золото российской команде принесла тагильчанка, представительница клуба «Спутник» Мария Савинова, сообщает пресс-служба клуба Спутник. Второе место в дисципление – у Дженнифер Медоуз из Великобритании. Её время - 1:58.43 (национальный рекорд). Третьей стала Алисия Джонсон из США с личным рекордом1:59.60.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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