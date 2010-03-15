Спортсменка из г. Нижний Тагил стала чемпионкой мира в беге на 800 метров

Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении. Первое золото российской команде принесла тагильчанка, представительница клуба «Спутник» Мария Савинова, сообщает пресс-служба клуба Спутник. Второе место в дисципление – у Дженнифер Медоуз из Великобритании. Её время - 1:58.43 (национальный рекорд). Третьей стала Алисия Джонсон из США с личным рекордом1:59.60.