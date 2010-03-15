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Спортсменка из г. Нижний Тагил стала чемпионкой мира в беге на 800 метров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсменка из г. Нижний Тагил стала чемпионкой мира в беге на 800 метров

15 марта 2010, 16:13ОбществоArtem
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