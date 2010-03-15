Учитель информатики из г. Нижний Тагил стала «Женщиной года»
15 марта 2010, 16:34ОбществоArtem
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Учительница информатики из г. Нижний Тагил Оксана Дудникова стала победительницей регионального конкурса «Женщина года-2010».
Ее проект «Семейный спартакианский клуб – От самоопределения к самоутверждению» назван лучшим в номинации конкурса «Женщина-руководитель». Как нам сказала сама победительница, помимо педагогической деятельности она еще и возглавляет совет нижнетагильской общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Доброе сердце». За свое звание Оксана Дудникова боролась с 50 финалистками конкурса, проекты которых затронули темы формирования жизненных ценностей подростков, самоопределения детей-инвалидов, здоровья школьников, семейного и патриотического воспитания молодежи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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