Учитель информатики из г. Нижний Тагил стала «Женщиной года»

Ее проект «Семейный спартакианский клуб – От самоопределения к самоутверждению» назван лучшим в номинации конкурса «Женщина-руководитель». Как нам сказала сама победительница, помимо педагогической деятельности она еще и возглавляет совет нижнетагильской общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Доброе сердце». За свое звание Оксана Дудникова боролась с 50 финалистками конкурса, проекты которых затронули темы формирования жизненных ценностей подростков, самоопределения детей-инвалидов, здоровья школьников, семейного и патриотического воспитания молодежи.