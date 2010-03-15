В Свердловской области создано более 4,5 тысяч рабочих мест

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики, об этом заявил на заседании антикризисного штаба в полпредстве президента в УрФО областной премьер-министр Анатолий Гредин. Он также отметил, что за прошедшую неделю на Среднем Урале на 372 человека снизилась численность зарегистрированных безработных. В связи с массовыми сокращениями за период с 4 по 10 марта на 11 предприятиях уволено 108 работников, из которых трудоустроен только 41.