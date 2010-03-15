В Свердловской области создано более 4,5 тысяч рабочих мест
15 марта 2010, 16:43ОбществоArtem
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В течение прошлой недели в Свердловской области было создано 4505 новых рабочих мест.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики, об этом заявил на заседании антикризисного штаба в полпредстве президента в УрФО областной премьер-министр Анатолий Гредин. Он также отметил, что за прошедшую неделю на Среднем Урале на 372 человека снизилась численность зарегистрированных безработных. В связи с массовыми сокращениями за период с 4 по 10 марта на 11 предприятиях уволено 108 работников, из которых трудоустроен только 41.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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