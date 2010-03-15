Юная американка пересекла Атлантический океан на весельной лодке

По словам Кэти, самым тяжелым в ее путешествии было то, что она находилась в одиночестве и страдала от скуки. Кроме того, ей было неудобно спать в лодке. Споц стартовала 3 января из Дакара. В одиночку она преодолела больше 4,5 тысяч километров. Ежедневно спортсменка отводила на греблю около 10 часов. Шестиметровая лодка, на которой путешествовала американка, была оснащена солнечными батареями, спутниковым телефоном и ноутбуком, а также плиткой для приготовления еды. Целью ее плавания был сбор средств для благотворительной организации.