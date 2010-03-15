Жители 23-го округа г. Нижний Тагил выбрали депутатом Городской Думы Евгения Фурманова

Депутатом избран начальник финансового управления НТМК Евгений Фурманов, выдвинутый местным отделением ВПП «Единая Россия». За него подано 44,18 % от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает сайт ntagil.org. На втором месте – представитель партии КПРФ Виктор Баев. За него отдано 36,10% от общего числа голосов. За Алексея Ариста, выдвинутого «Свердловским региональным отделением ЛДПР», проголосовали 14,31% избирателей. Всего в голосовании на дополнительных выборах депутата Нижнетагильской городской Думы приняли участие 33,65% избирателей.