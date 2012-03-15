Audi Q7 нового поколения засветился перед камерами
15 марта 2012, 07:47ОбществоРОман БОТов
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Фотографы-шпионы поймали в объективы своих фотокамер Audi Q7 второго поколения. Отметим, что внедорожник продается с 2005 года, а первый фейслифтинг модель претерпела в 2009 году. Сейчас компания тестирует прототип с модифицированным кузовом Q7 первого поколения, под которым скрывается новая легкая платформа.
Эта же платформа ляжет в основу будущих внедорожников концерна Volkswagen Group, в том числе серийной версии Bentley EXP 9 F и даже кроссовера Lamborghini, если производство модели будет одобрено руководством автогиганта. Отметим, что премьера концептуальной версии роскошного кроссовера состоится на международном автосалоне в Пекине в апреле этого года. За счет легкой платформы новый Q7 должен стать менее прожорливым и более экологичным. Кроме того, по предварительным данным, внедорожник нового поколения будет доступен с гибридной силовой установкой.
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