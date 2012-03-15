Audi Q7 нового поколения засветился перед камерами

Эта же платформа ляжет в основу будущих внедорожников концерна Volkswagen Group, в том числе серийной версии Bentley EXP 9 F и даже кроссовера Lamborghini, если производство модели будет одобрено руководством автогиганта. Отметим, что премьера концептуальной версии роскошного кроссовера состоится на международном автосалоне в Пекине в апреле этого года. За счет легкой платформы новый Q7 должен стать менее прожорливым и более экологичным. Кроме того, по предварительным данным, внедорожник нового поколения будет доступен с гибридной силовой установкой.