Дизайнерам Kia вновь нет равных в конкурсе Red Dot Design Awards
15 марта 2012, 07:30ОбществоРОман БОТов
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Жюри ежегодного дизайнерского конкурсе Red Dot Design Awards присудило южнокорейской компании Kia награду за дизайн новых моделей Rio и Picanto. Автомобили Rio и Picanto были признаны лучшими в категории Дизайн продукции, где за победу в общей сложности боролись свыше 4 500 изделий из 58 стран мира. Южнокорейская компания получает награду Red Dot Design Awards четвертый год подряд.
В 2009 году жюри конкурса по достоинству оценило дизайн модели Soul, в 2010-м победу одержал автомобиль Venga, а в прошлом году престижными наградами были отмечены кроссовер Sportage и седан Optima. Мы гордимся победой Rio и Picanto в Red Dot Design Awards, - прокомментировал победу шеф-дизайнер марки Петер Шрайер. - В разработке автомобилей принимали участие все три дизайнерских центра Kia. Я доволен успешной и креативной совместной работе команд дизайнеров из Южной Кореи, Европы и Америки. Конкурс Red Dot Product Design Awards проводится Дизайнерским центром Северной Рейн-Вестфалии с 1955 года и считается одним из самых престижных в области дизайна.
Фото: autoevolution.com
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