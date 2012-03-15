Дизайнерам Kia вновь нет равных в конкурсе Red Dot Design Awards

В 2009 году жюри конкурса по достоинству оценило дизайн модели Soul, в 2010-м победу одержал автомобиль Venga, а в прошлом году престижными наградами были отмечены кроссовер Sportage и седан Optima. Мы гордимся победой Rio и Picanto в Red Dot Design Awards, - прокомментировал победу шеф-дизайнер марки Петер Шрайер. - В разработке автомобилей принимали участие все три дизайнерских центра Kia. Я доволен успешной и креативной совместной работе команд дизайнеров из Южной Кореи, Европы и Америки. Конкурс Red Dot Product Design Awards проводится Дизайнерским центром Северной Рейн-Вестфалии с 1955 года и считается одним из самых престижных в области дизайна.