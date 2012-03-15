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К 290-летнему юбилею в Нижнем Тагиле отремонтируют дворы, фасады домов и вокзала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К 290-летнему юбилею в Нижнем Тагиле отремонтируют дворы, фасады домов и вокзала

15 марта 2012, 08:25ОбществоАлександра Логинова
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