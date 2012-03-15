К 290-летнему юбилею в Нижнем Тагиле отремонтируют дворы, фасады домов и вокзала

В рамках девиза «Родному городу – красивые улицы, чистые дворы» будутприведены в порядок порядка трехсот детских игровых площадок, фасадыдомов на центральных улицах города. По областной программе «1000 дворов»выделено 105 млн. рублей на 25 объектов, работы запланированы намай-июнь. В целом 200 млн. рублей будет затрачено на строительство иреконструкцию дорог, в том числе 46 миллионов из средств областногобюджета пойдут на ремонт дорог по проспекту Вагоностроителей, улицамФестивальная, Кушвинская, Фрунзе и Садоводов. В бюджете города на этицели предусмотрено 42 млн. рублей. Участие в формировании спискаобъектов для благоустройства принимают активисты общественнойорганизации «Тагил без ям».

Отделение железной дороги к главному городскому празднику фасадные работы на здании железнодорожного вокзала и запустит два новыхэлектропоезда.

В праздничную программу 10-12 августа, кроме традиционных мероприятий –торжественного собрания в драматическом театре, костюмированногошествия, праздника цветов, гуляния на Лисьей горе – предполагаетсявключить новые. Среди них: концерт «Земляки - родному городу» с участиемзнаменитых тагильчан, живущих за пределами города и даже страны,чаепитие для ветеранов в парке им. А.П. Бондина, световое шоу наТеатральной площади. Рассматривается возможность запустить праздничныйфейерверк из нескольких точек, чтобы зрелище стало еще ярче. ВалентинаИсаева предложила также к Дню города провести парад оркестров.