Компания Kia обновила внедорожник Sorento
15 марта 2012, 07:33ОбществоРОман БОТов
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Компания Kia представила на американском рынке обновленный внедорожник Sorento, который получил лишь косметические изменения внешности и интерьера. От дорестайлинговой версии новинку можно отличить по другому переднему бамперу с модернизированным центральным воздухозаборником и иными секциями противотуманных фар. Также изменилась решетка радиатора и появились хромированные патрубки выпускной системы, светодиодные задние фонари, спойлер на кромке крышки багажника, которые доступны только в топовом варианте оснащения модели.
«В базе» внедорожник имеет 17-дюймовые колесные диски, а для более богато укомплектованных модификаций предлагаются 18-дюймовые колеса с покрышками размерности 235/60. В салоне появилась новая мультимедийная система, а сиденья помимо подогрева получили вентиляцию. В США обновленный Sorento будет доступен с тремя моторами: со 177-сильной «четверкой» объемом 2,4 литра, с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил, а также со 194-сильным дизелем, развивающим 245 Нм крутящего момента. Каждый из агрегатов работает в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также останутся версии с передним и полным приводом.
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