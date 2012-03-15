Компания Kia обновила внедорожник Sorento

«В базе» внедорожник имеет 17-дюймовые колесные диски, а для более богато укомплектованных модификаций предлагаются 18-дюймовые колеса с покрышками размерности 235/60. В салоне появилась новая мультимедийная система, а сиденья помимо подогрева получили вентиляцию. В США обновленный Sorento будет доступен с тремя моторами: со 177-сильной «четверкой» объемом 2,4 литра, с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил, а также со 194-сильным дизелем, развивающим 245 Нм крутящего момента. Каждый из агрегатов работает в паре шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также останутся версии с передним и полным приводом.