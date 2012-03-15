На шахте «Южная» запущена в работу установка прямого нагрева воздуха

Как сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, реализацияинвестиционного проекта велась в течение 2011 года. Инвестиции ЕВРАЗа впроект составили порядка 40 млн рублей.

Система прямого нагрева воздуха с использованием природного газаобеспечивает высокий уровень автоматизации и безопасности. Системаподдерживает определенную заданную температуру в стволе шахты и наподземных горизонтах независимо от температуры наружного воздуха.

В установке используется технология сверхчистого сжигания газа, чтопозволяет исключить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

В шахтах используются шахтные компрессоры. Такой компрессор предназначен для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов в подземных выработках шахт и надшахтных зданиях. Все виды компрессов можно посмотреть на специализированных сайтах, например кувалда.ру.