На шахте «Южная» запущена в работу установка прямого нагрева воздуха
На шахте «Южная» ЕВРАЗ ВГОК запущена в работу установка прямого нагрева воздуха (ПНВ).
Как сообщает департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, реализацияинвестиционного проекта велась в течение 2011 года. Инвестиции ЕВРАЗа впроект составили порядка 40 млн рублей.
Система прямого нагрева воздуха с использованием природного газаобеспечивает высокий уровень автоматизации и безопасности. Системаподдерживает определенную заданную температуру в стволе шахты и наподземных горизонтах независимо от температуры наружного воздуха.
В установке используется технология сверхчистого сжигания газа, чтопозволяет исключить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
В шахтах используются шахтные компрессоры. Такой компрессор предназначен для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов в подземных выработках шахт и надшахтных зданиях. Все виды компрессов можно посмотреть на специализированных сайтах, например кувалда.ру.
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