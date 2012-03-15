Немного мифов о таком предмете, как лампы ксеноновые

Мы полагаем, что каждый рассудительный человек, перед тем как совершить покупку собирает данные, полезную информацию по нужной теме. А всё для того, что бы избежать неудачной покупки. Для покупки такого товара, как ксеноновые лампы, биксеноновые или же биксеноновые с линзами, или же что бы купить ремень грм придется изрядно попотеть, собирая информацию.

Считается, что ксеноновые лампы ослепляют встречных водителей. Если же они были корректно установлены, то при соблюдении чистоты фар и качественной настройке, когда цоколь и фокусное расстояние совпадает с галогеновой лампой, ослепления водителей встречных автомобилей не будет. Обычно ослепляют машины с высоко расположенными фарами, и не важно установлены ли ксеноновые или галогеновые. Данная техника имеет свои конструктивные особенности, в этом и таится секрет

Ходит миф о том, что ксенон красив, ярок снаружи и вреден при этом для водителя. Лампы ксеноновые широко используются как головной свет на иномарках из-за своей способности мощного освещения дорожного покрытия, а затраты энергии намного ниже, чем у галогенновых, что повышает безопасность при езде. Считается, что ксенон имеет значительно меньший срок службы. Однако, качественные лампы способны служить вам до 2000часов, это в два раза дольше чем у галогена. Существует еще и миф о том, что ксенон оплавляет оптику фар, из-за чего отражатели становятся мутными. Это не так.

Есть очень простые вещи от которых напрямую зависит здоровье мотора, и это ремень ГРМ, его еще называют ремнем газово – распределительного механизма, если происходит разрыв такого, то неминуем и достаточно дорогой ремонт мотора. Приведем классификацию ремней ГРМ - в зависимости от конструктивных особенностей бывают ремни полуклиновые, клиновые и зубчатые. В поперечном разрезе клиновые ремни похожи на букву V, и отсюда общее название классов V-ribber belt или V-betl, они применяются как приводы для агрегатов, генераторов, компрессоров, водяных насосов и других устройств.

Существуют еще и зубчатые ГРМ, они схожи с клиновыми, представляют собой много слоев полиэстерных или кевларовых нитей, которые заливаются каучуком. Основа же зуба производится из полиуретана либо же стекловолокна, зуб же покрывают специальным защитным материалом. Зубчатые ремни бывают односторонними и двусторонними.

Если вы выбираете ремень грм, то отталкивайтесь от его типа, понятно, что невозможно заменить клиновидный ремень зубчатым, от геометрического размера, от ширины ремня, его длинны, межосевого расстояния роликов. Запомните, что величина ширины ремней может задаваться как в миллиметрах, так и в сантиметрах, а вот длинна внутренняя, всегда указывается в дюймах.

Мы не советуем вам экономить на ремне грм, относитесь к вопросу покупки с максимальным вниманием, потому что обрыв некачественного, дешевого, плохого товара может вызвать поломку мотора, и дорогостоящим ремонтом.

Материал подготовлен при участии специалистов компании «Авторитет» - http://avtoritet07.ru/