Нижнетагильский Роспотребнадзор опубликовал исследование о вредных факторах на рабочих местах

По городу лабораторные исследования провели 90 предприятий и организаций из 266 (33,8%), по Горноуральскому городскому округу - 9 предприятий и организаций из 38 (23,7%).

Установлено, что из 159 689 проведенных в городе исследований показатели почти 20 тысяч не соответствуют санитарным нормам.По химическим веществам 5,26% исследований не соответствуют требованиям санитарных норм, в том числе по аэрозолям преимущественно фиброгенного действия 12,9% пишут сотрудники Роспотребнадзора.

Одной из самых распространенных категорий производственных нарушений (20 процентов от общего числа) является несоответствие физических факторов, как то шум (16,03%), инфразвук (2,91%), общая вибрация (6,95%), локальная вибрация (4,65%), неионизирующее излучение (8,11%), микроклимат (39,84%), освещенность (15,36%), ионизирующее излучение (0,25%).

Второй по значимости проблемой на производственных местах является тяжесть и напряженности трудового процесса. Такие нарушения составляют 10 процентов и включают в себя тяжесть трудового процесса (13,79%) и напряженность трудового процесса (7,05%).

За невыполнение и ненадлежащее выполнение производственного лабораторного контроля специалисты Роспотребнодзора составили 56 протоколов о санитарных правонарушениях, наложено 52 штрафа на сумму 406,4 тыс. рублей, в том числе 40 штрафов на юридических лиц.