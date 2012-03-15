Новая мода: чек-ин в Банке24.ру
15 марта 2012, 14:28ОбществоВалерия Лошкарева
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Банк24.ру проводит акцию «Подарок за чек-ин» и собирает чек-ины и отзывы о банке в программе Foursquare. Уже только в одном екатеринбургском офисе на Куйбышева,12 более 300 зачекинившихся, которые оставили свои отзывы о работе банка.
Участником конкурса может стать каждый. Для этого просто зачекиньтесь в программе Foursquare в любом офисе Банка24.ру, расскажите об этом любому специалисту банка и получите подарок. Акция действует во всех офисах Банка24.ру с 5 марта и до того момента, пока призы не закончатся.
Вы также можете принять участие в других конкурсах Банка24.ру и выиграть гаджеты Apple, год бесплатного расчетно-кассового обслуживания и многое другое. Подробности на www.1liked.ru.
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