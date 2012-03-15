Организаторы тагильских «Русских пробежек» попутно согласны оздоравливать и другие нации (фото)

Но при такой малочисленности в городе уже разгорелись жаркие спорыпо поводу некой «нацистской» или «националистской» составлющей в идее общества. Корреспондент Tagilcity.ru решила не гадать на кофейной гуще, что ребята хотят сказать своими «прорусскими» лозунгами, и спросить напрямую, что конкретно они имеют против людей других национальностей.

Оказалось, что организаторы движения очень мирно настроены на вступление в группу украинцев, немцев, шведов и вообще людей всех национальностей, если те будут поддерживать концепцию «Русских пробежек». При этом они отмечают, что цель их организации – пропаганда здорового образа жизни, и главный лозунг: «Трезвый Тагил выбирает спорт».

Мы не разделяем людей по национальному признаку. Каждый желающий вне зависимости от национальности может вступить в наши ряды. Пробежки направлены на пропаганду спорта прежде всего среди русского населения по причине его вымирания, истребления, его исторической и современной значимости в формировании, существовании и процветании России. В пробежках приветствуется участие народов славянской группы, но возможно и участие представителей других народов, которые будут отстаивать первоначальную идею, суть, формат движения объясняет организатор движения Александр Захаров.

Последователи движения хотят собственным примером приобщать тагильчан к здоровому образу жизни. А чтобы об их стремлении услышало как можно больше людей, планируют проводить официальные санкционированные пробежки-митинги раз в месяц, на которых будут выкрикивать специально придуманные для таких дел кричалки. Вот некоторые их них: «Кто не курит и не пьет – ровно дышит, сильно бьёт!»,«Мы не курим, мы не пьем! Мы пример всем подаем!», «Один за всех и все за одного!», «Мы русские – мы любим спорт!», «Трезвая Россия станет Великой!», «Когда мы едины – мы непобедимы!», «Мы русские – мы любим свою страну!», «Табак – русскому враг!», «Спорт - сила, бухло - могила!», «Трезвая девушка красива!» и так далее. Некоторые из них вполне себе мирные, но вот первая настораживает: а кого бить хотим?

Но если не обращать внимания на эти «мелочи», то цель у ребят – благая.

Мы хотимдонести до каждого члена общества, что ЗОЖ (здоровый образ жизни – примечание автора) и спорт – это норма жизни, а вредные привычки и другие проявления современной жизни осуждаемы и неприемлемы. Прежде всего - надо победить себя, свои слабости, недостатки, вредные привычки и сформировать что-то новое, заменить плохое – хорошим. Заполнить пустоту.

Кстати, летомна наших мероприятиях мы планируем устраивать мини-турниры с поощрительными призами. Ближайшее официальное мероприятие планируется провести 1 апреля, -- отмечает Александр.