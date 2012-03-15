Подростки, угнавшие автомобиль из ставки Гитлера, продали его за смешную сумму
Архангельские полицейские раскрыли необычную автомобильную кражу: подростки угнали Opel Kadett 1937 года выпуска, который, возможно, работал в ставке Гитлера. «Подростки продали машину как 401-й «Москвич», – сообщает пресс-служба УМВД РФ по Архангельской области. – Вряд ли они могли оценить реальную стоимость автомобиля с богатой историей».
По словам хозяина машины, она участвовала в войне и после победы была вывезена из Германии одним из военных. Предыдущий владелец, в свою очередь, рассказывал, что машина отработала в ставке Гитлера. На раритетный автомобиль молодые люди наткнулись случайно в одном из гаражей Архангельска и за 18 тыс. руб. продали его коллекционерам, занимающимся восстановлением старинных машин. Однако вскоре выяснилось, что автомобиль краденый. «По оценке экспертов, если машину привести в порядок, ее стоимость может достигать миллиона рублей, – говорится в сообщении. – А вот злоумышленникам грозит серьезное наказание: в настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 («Кража группой лиц по предварительному сговору»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы». В настоящее время горе-угонщики находятся под подпиской о невыезде – их судьбу определит суд, а граждане, которые купили у них автомобиль, «вправе подать иск о возмещении ущерба», добавляют в пресс-службе управления.
Фото: uvdarh.ru