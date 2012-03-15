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Подростки, угнавшие автомобиль из ставки Гитлера, продали его за смешную сумму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки, угнавшие автомобиль из ставки Гитлера, продали его за смешную сумму

15 марта 2012, 07:24ОбществоРОман БОТов
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