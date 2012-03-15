Стипендии студентов РФ должны достигать прожиточного минимума
15 марта 2012, 10:45ОбществоОльга
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Стипендии для нуждающихся российских студентов должны быть повышены до размера прожиточного минимума, считают эксперты, вырабатывающие стратегию социально-экономического развития России до 2020 года.
По расчетам экспертов, расходы бюджета на адресную стипендиальнуюсистему в 2015 году в этом случае составят не менее 80 миллиардоврублей, то есть вырастут не менее чем в 2 раза по сравнению с уровнем2011 года.
Также разработчики считают, что образовательные кредиты должны бытьдоступны для основной части российских студентов. Они должны охватыватьдо 30% студентов платной формы, отмечают эксперты.
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