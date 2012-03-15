В ГИБДД появился дополнительный телефон дежурной части
15 марта 2012, 11:49Общество
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В дежурной части отдела ГИБДД функционирует дополнительный телефон – 47-70-01.
Дополнительный телефон создан в целях оперативного и качественногореагирования на сообщения граждан, сообщили в отделении пропагандыОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
Напоминаем, что обратиться в ОДЧ ОГИБДД можно также по телефону – 25-00-44.
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