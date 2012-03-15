В ГИБДД появился дополнительный телефон дежурной части

Дополнительный телефон создан в целях оперативного и качественногореагирования на сообщения граждан, сообщили в отделении пропагандыОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Напоминаем, что обратиться в ОДЧ ОГИБДД можно также по телефону – 25-00-44.