В Нижнем Тагиле открылась новая выставка художника Евгения Бабушкина, сочетающая в себе актуальность и историю (фото)

Тагильчан приглашаютпознакомиться с оригинальным творчеством художника, с яркими и красочными видами города. Интересно, что некоторые из выставленных работ Евгения использованы при составлении настольного календаря компании «Полиграфист». Выход календаря приурочен к 290-летию Нижнего Тагила.