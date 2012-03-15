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В Нижнем Тагиле открылась новая выставка художника Евгения Бабушкина, сочетающая в себе актуальность и историю (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле открылась новая выставка художника Евгения Бабушкина, сочетающая в себе актуальность и историю (фото)

15 марта 2012, 11:02Общество
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