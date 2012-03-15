В Нижнем Тагиле открылась новая выставка художника Евгения Бабушкина, сочетающая в себе актуальность и историю (фото)
15 марта 2012, 11:02Общество
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В здании Администрации города открылась выставка тагильского художника Евгения Бабушкина «Актуальность + история».
Тагильчан приглашаютпознакомиться с оригинальным творчеством художника, с яркими и красочными видами города. Интересно, что некоторые из выставленных работ Евгения использованы при составлении настольного календаря компании «Полиграфист». Выход календаря приурочен к 290-летию Нижнего Тагила.
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