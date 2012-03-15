В Ростовской области пройдут гонки на тракторах

Гостями станут главы субъектов Федерации, руководители сельхозпредприятий, механизаторы из Ставропольского и Краснодарского краев, Воронежской и Волгоградской областей, Мордовии, а также ближнего зарубежья. Гонки на тракторах проводятся с 2002 года. В прошлом году в них приняли участие около 40 сельхозпредприятий из Ростовской области и других регионов России и Украины. Как сообщают организаторы, четверым финалистам Х международных гонок на тракторах Бизон-Трек-Шоу 2012 вручат сельскохозяйственную технику ведущих мировых производителей. Машины отличаются высокой производительностью и предназначены для выполнения сложных полевых работ. Финалистов ожидают и индивидуальные подарки. Шоу на тракторах, отмечают организаторы, задумано с целью популяризации профессии механизатора, привлечения молодежи к работе в агропромышленном комплексе.