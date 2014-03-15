Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Сказания о любви» - у тагильчан есть месяц, чтобы «вкусить» работы арт-симпозиума по современной живописи (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Сказания о любви» - у тагильчан есть месяц, чтобы «вкусить» работы арт-симпозиума по современной живописи (ФОТО)

15 марта 2014, 09:05Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»