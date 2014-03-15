«Сказания о любви» - у тагильчан есть месяц, чтобы «вкусить» работы арт-симпозиума по современной живописи (ФОТО)

Все они были созданы в период с 21 по 30 июля 2013 года, когда Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник провел VIII Международный арт-симпозиум по современной живописи «Сказания о любви». В работе симпозиума приняли участие тридцать художников из Турции, Узбекистана и России. Целью стало утверждение возвышенных идеалов в отношениях между мужчиной и женщиной, воспевание любви к Родине, популяризация произведений народного фольклора в живописи современных российских и зарубежных мастеров, раскрытие темы «Сказания о любви» через интерпретацию произведений фольклора посредством изобразительных форм. В течение недели участники арт-симпозиума создавали произведения, в которых раскрыли вечную тему любви.