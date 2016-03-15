Большинство руководителей в Свердловской области считают себя слишком добрыми

Как выяснилось, больше половины руководителей Свердловской области (53%) готовы списывать невыполнение текущих рабочих задач сотрудниками на сильную загруженность. Однако каждый четвертый убежден, что его подчиненные постоянно ленятся на работе. 12% руководителей уверены, что их доброта и мягкость – главная причина того, что сотрудники не укладываются в график.

В целом, 35% опрошенных называют свой стиль руководства жестким. А именно: тотальный контроль, суровые наказания и железная дисциплина. Такой метод руководства, по их мнению, работает безотказно.

Но все-таки большинство руководителей выбирают более демократичный стиль работы с подчиненными. Они с пониманием относятся к ошибкам своих сотрудников, аргументируя свой выбор тем, что «каждый может ошибаться».

Тагильчане, а какие у вас отношения с вашим начальством?