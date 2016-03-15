«Дочка» тагильского Уралвагонзавода будет выпускать запорную арматуру
15 марта 2016, 16:20ОбществоТимофей Данилов
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На дочернем предприятии УВЗ «Омсктрансмаш» завершилась аудиторская проверка. Скоро завод сможет получить разрешительные документы для производства деталей трубопровода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новое направление «Омсктрансмаша» реализуется в рамках задачи, которую поставил генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко: развивать производство гражданской продукции на предприятиях корпорации.
Сначала на «Омсктрансмаше» прошел технический аудит всех областей деятельности завода. Аудиторская проверка показала, что предприятие готова к лицензированию и сертификации по данному направлению. В настоящий момент завод разрабатывает программу обучения персонала.
Принятые меры позволят «Омсктрансмашу» приступить к изготовлению и выпуску пробной партии трубопроводной запорной арматуры.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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