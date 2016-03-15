Молодых духом тагильчан приглашают обсудить проведение предстоящего Дня молодежи 2016
В эту пятницу начнется подготовка к проведению в Нижнем Тагиле Дня молодежи 2016. 18 марта в 17:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки состоится первое открытое организационное собрание, посвященное грядущему празднику. Представители Администрации Нижнего Тагила обсудят с молодежью то, каким те хотят видеть свой праздник.
Мы впервые собираемся обсудить c молодежью проведение Дня молодежи. Решили сделать всё не как обычно. Приглашаем на собрание активную и инициативную молодежь с их предложениями и желанием совместно сделать этот праздник. Приглашаются все, кто ощущает себя молодым. Все, у кого есть идеи и предложения по Дню молодежи и желание их реализовать рассказала Светлана Мусатова, главный специалист Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, журналисту TagilCity.ru.
Между прочим, в прошлом году Светлана Мусатова стала одним из победителей Премии «Человек года 2015». Сейчас на сайте TagilCity.ru идет прием заявок на звание «Человек года 2016».
В прошлом году День молодежи отметили сразу на нескольких площадках. Самые масштабные мероприятия провели в парке имени Бондина, среди них особое место занял «Праздник красок Холи».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru