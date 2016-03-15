Молодых духом тагильчан приглашают обсудить проведение предстоящего Дня молодежи 2016

Мы впервые собираемся обсудить c молодежью проведение Дня молодежи. Решили сделать всё не как обычно. Приглашаем на собрание активную и инициативную молодежь с их предложениями и желанием совместно сделать этот праздник. Приглашаются все, кто ощущает себя молодым. Все, у кого есть идеи и предложения по Дню молодежи и желание их реализовать рассказала Светлана Мусатова, главный специалист Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, журналисту TagilCity.ru.