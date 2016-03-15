Ранее судимый житель Нижнего Тагила отправится за решётку за убийство брата-близнеца

Тогда празднование общего дня рождения закончилось братоубийством. В ходе расследования установлено, что конфликт между братьями Павлом и Александром Горшковыми возник на почве совместного распития спиртных напитков. В пылу борьбы обвиняемый (Павел), вооружившись ножом, нанёс своему брату ножевые ранения в область живота. Александр Горшков скончался до приезда скорой помощи.