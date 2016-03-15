Ранее судимый житель Нижнего Тагила отправится за решётку за убийство брата-близнеца
15 марта 2016, 16:40ОбществоПавел Щербина
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Следственный комитет и суд расследовали обстоятельства семейной драмы, потрясшей Вагонку летом прошлого года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тогда празднование общего дня рождения закончилось братоубийством. В ходе расследования установлено, что конфликт между братьями Павлом и Александром Горшковыми возник на почве совместного распития спиртных напитков. В пылу борьбы обвиняемый (Павел), вооружившись ножом, нанёс своему брату ножевые ранения в область живота. Александр Горшков скончался до приезда скорой помощи.
Суд приговорил Павла Горшкова к 9 годам заключения в колонии строгого режима.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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