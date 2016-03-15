Руководство TagilCity.ru: «Атака на портал - работа профессиональных хакеров»

Это привело к полному уничтожению жесткого диска, на котором находился сайт. Вечером воскресенья нам удалось включить утреннюю версию сайта, которая была сохранена с помощью резервного копирования. Это была сильнейшая атака на TagilCity.ru за все 8 лет существования портала. По данным специалистов, подобные серьезные нападения стоят десятки тысяч рублей и делаются не дилетантами говорит Станислав Попов, ведущий программист компании Viasite, занимающейся обслуживанием и поддержкой TagilCity.ru.

В связи с этим юристы и технические специалисты холдинга, в который входит TagilCity.ru, уже начали расследование.

Мы не оставим это безнаказанным: мы сейчас собираем улики и будем обращаться к правоохранителям. Высока вероятность того, что это заказ. Это не похоже на обычные атаки, которые ежедневно генерируют школьники и начинающие программисты рассказывает директор ООО «Тагил Сити» Ирина Гольмгрейн.

На данный момент работа сайта восстановлена, ведутся работы по устранению последствий атаки.

Вероятно, что эта атака объясняется независимой позицией нашего СМИ, в том числе и тем, что в последнее время издание опубликовало несколько материалов-расследований говорит Александра Постоногова, главный редактор TagilCity.ru.