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Сергей Носов решил судьбу неиспользуемого помещения и проследил за строительством в Нижнем Тагиле двух домов на Старателе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов решил судьбу неиспользуемого помещения и проследил за строительством в Нижнем Тагиле двух домов на Старателе

15 марта 2016, 19:55ОбществоДенис Таратонов
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