Сергей Носов решил судьбу неиспользуемого помещения и проследил за строительством в Нижнем Тагиле двух домов на Старателе

На улице Крымская раньше стояли бараки. Их снесли, а на их месте идет строительство жилья для переселения жителей Нижнего Тагила из ветхих домов. Сейчас идут работы на так называемом нулевом уровне. Говоря проще, идет укладка фундамента. Будет построено два дома, в которых будет в сумме 51 квартира. Мэр потребовал завершить строительные работы до приближающейся зимы.

Ещё в прошлом веке предприимчивые тагильчане заложили кирпичом арку дома №27 на улице Каспийская и сделали там тренировочный зал. Первоначально арка предназначалась для прохода людей и проезда пожарной техники. Данное строительство является самостроем и было совершено без какого-либо разрешения. Тем не менее, помещение просуществовало до наших дней. Некоторое время назад оно было заброшено. Сергей Носов поручил Управлению архитектуры разработать варианты использования этого помещения или снести его.

Так же во время объезда Сергей Носов убедился, что было восстановлено уличное освещение вокруг детского сада №63.