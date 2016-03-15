Скоро каникулы: сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о присутствии юных тагильчан на дорогах

Уже за 2016 год на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа случилось 4 ДТП с участием детей, пятеро получили травмы.

На дорогах нашего города 2 ребенка-пешехода попали под колеса автомобилей. Также 3 ребенка-пассажира пострадали в авариях. К сожалению, за несколько месяцев это года на дорогах погибли 5 юных свердловчан.

В преддверие весенних каникул сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическую операцию «Внимание, каникулы!».

Дорожные инспекторы настоятельно рекомендует автолюбителям не превышать скорость и быть внимательными, проезжая мимо образовательных учреждений и мест, где может быть много детей. Весной проезжая часть особенно скользкая, поэтому тормозной путь автомобилей увеличивается.