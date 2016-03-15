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Скоро каникулы: сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о присутствии юных тагильчан на дорогах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скоро каникулы: сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о присутствии юных тагильчан на дорогах

15 марта 2016, 17:00ОбществоТимофей Данилов
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