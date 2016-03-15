Тагильские волонтеры накормили супом более 40 бездомных (ФОТО)

В Тагилстровском районе за помощью обратилось 17 человек. Как отмечают активисты, бездомным очень понравилась еда – едва съев первые тарелки супа, они спешили за добавкой.

На Вагонке было накормлено горячим супом 5 человек без определенного места жительства. А остатки еды волонтеры раздавали нуждающимся прямо на улице. На Красном Камне и Вые пищу получили 6 бездомных.

В центре города акция была проведена на улице Циолковского, около пункта приема металла. Там помощь в виде горячей пищи получили 16 человек. Остатки горячего супа бездомные забирали с собой.

Стоит отметить, что волонтеры не только кормили бомжей. Во время проведения акции их информировали о наличии социально-реабилитационных центров. В этих центрах людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, всегда готовы помочь начать новую жизнь.