В Нижнем Тагиле на Руднике пройдет митинг за улучшение благоустройства района

Рудник является одним из наименее благоустроенных районов Нижнего Тагила. Его жители уже устали просить от властей сделать что-нибудь для изменения этой ситуации. Предстоящий митинг дает им шанс привлечь внимание к проблемам района.

На митинге будут подниматься вопросы ухудшения социально-экономического положения Нижнего Тагила и, в частности, Рудника. Кроме того, будет выражен протест против роста цен и тарифов ЖКХ.

У жителей Рудника очень много проблем, они хотят привлечь к себе внимание Администрации и средств массовой информации. Это касается вопросов благоустройства района, и проблем ЖКХ. Меня пригласили поучаствовать, выступить, как-то помочь в организации сказал журналисту TagilCity.ru Илья Коровин.

Начало митинга в 12 часов у ДК Национальных культур. Подробнее о специальных гостях митинга можно прочитать в разделе «Афиша».