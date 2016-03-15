В Нижнем Тагиле на Руднике пройдет митинг за улучшение благоустройства района
В эту субботу, 19 марта, на Руднике состоится митинг, призывающий к переменам в этом районе. Организатором митинга выступила местная ячейка КПРФ. Одним из специальных гостей является небезызвестный в Нижнем Тагиле общественный деятель Илья Коровин, использующий в интернете псевдоним Илiя Тагильчанинъ.
Рудник является одним из наименее благоустроенных районов Нижнего Тагила. Его жители уже устали просить от властей сделать что-нибудь для изменения этой ситуации. Предстоящий митинг дает им шанс привлечь внимание к проблемам района.
На митинге будут подниматься вопросы ухудшения социально-экономического положения Нижнего Тагила и, в частности, Рудника. Кроме того, будет выражен протест против роста цен и тарифов ЖКХ.
У жителей Рудника очень много проблем, они хотят привлечь к себе внимание Администрации и средств массовой информации. Это касается вопросов благоустройства района, и проблем ЖКХ. Меня пригласили поучаствовать, выступить, как-то помочь в организации сказал журналисту TagilCity.ru Илья Коровин.
Начало митинга в 12 часов у ДК Национальных культур. Подробнее о специальных гостях митинга можно прочитать в разделе «Афиша».
12 февраля Илья Коровин провел митинг против массовых увольнений на Уралвагонзаводе. Тогда собралось порядка 70 человек протестующих. Позже УВЗ выпустил пресс-релиз, в котором отметил, что заказов много и сокращения не планируются.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru