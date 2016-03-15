В Нижнем Тагиле в магазине техники с сотрудников собирают деньги на поздравление коллег, а до получателей доходит только часть суммы

В любом мало-мальски сплочённом коллективе есть традиция в складчину покупать подарки. Обычно это делается на гендерные (8 марта и 23 февраля) и корпоративные праздники.

Бывший работник ООО «Уют» на Вагонке рассказал о том, что его руководство пошло дальше.

В октябре прошлого года, когда нам выдавали зарплату, после получки нас звала к себе в кабинет сервис-менеджер Светлана. Поскольку кабинеты находятся рядом, сказать о том, что не расслышал и улизнуть было невозможно. С нас собирали по 1000 рублей для именинников. У одной девушки два маленьких ребенка и за садик платить надо было, даже это для нее не было аргументом рассказал журналисту TagilCity.ru бывший работник.

Обычно в подобных розничных магазинах работает не менее 10 продавцов, 3-4 менеджера с административными функциями, несколько грузчиков и несколько охранников. Нетрудно представить себе то, какую сумму удалось собрать для именинников. Но что-то с новой «доброй традицией» пошло не так.

Как были распределены средства доподлинно неизвестно. Бывший работник сообщает лишь о том, что он точно знает, что один из трёх именинников получил в подарок 2000 рублей. Притом что он сам тоже вносил тысячу.

На условиях анонимности один из бывших продавцов поделился тем, что видит в произошедшем клановый подтекст и цеховую солидарность.

Деньги были распределены между племянником менеджера [которая собирала на «добрую традицию» - прим. ред.], менеджером торгового зала и ещё одним именинником рассказал бывший продавец, пожелавший остаться неизвестным.

По словам информатора, очевидно, что административный персонал по-своему распределил бюджет на подарки для именинников. И последнему просто не повезло.

Законно ли это? Не нарушены ли интересы сотрудников? Ответить на эти вопросы персоналу магазина предстоит самостоятельно. После чего работники могут обратиться в инстанции, призванные защищать интересы граждан.

Дополнительная информация от 29 марта 2016 г.:

Руководство ООО «Уют» провело служебную проверку торговой точки в городе Нижний Тагил. По результатам служебной проверки, все выдвинутые против торговой точки обвинения не соответствуют действительности, утверждения «бывшего анонимного работника» не нашли свое подтверждение. В частности, никакого сбора средств на поздравления коллег или иные праздники с сотрудников не велось и не ведется. Сами сотрудники магазина утверждают, что их бывший коллега вероятно распускает слухи такого рода в связи с тем, что отношения в коллективе торговой точки у него не сложились.