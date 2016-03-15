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В Нижнем Тагиле в магазине техники с сотрудников собирают деньги на поздравление коллег, а до получателей доходит только часть суммы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле в магазине техники с сотрудников собирают деньги на поздравление коллег, а до получателей доходит только часть суммы

15 марта 2016, 15:20ОбществоПавел Щербина
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