В Новой Ляле за отключение электричества пенсионерам наказана управкомпания

По заявлению жителя Новой Ляли местная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав граждан в сфере бесперебойного снабжения коммунальными услугами.

Установлено, что пенсионеры, проживающие в квартире по улице Лермонтова, были вынуждены несколько часов сидеть без света. При этом оснований для отключения электроэнергии у управкомпании не было.

Поставщик энергоресурсов не подавал заявки на ограничение режима потребления электроэнергии в управляющую компанию. Никаких аварий в тот день не случалось. Профилактические работы тоже не проводились. Сами пенсионеры, сообщают в прокуратуре, оплачивают все свои счета вовремя, задолженностей нет.

В отношении директора организации «Управляющая компания ПИК-Сервис» возбудили административное дело.