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За охрану свердловских памятников теперь отвечает отдельное ведомство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За охрану свердловских памятников теперь отвечает отдельное ведомство

15 марта 2016, 15:00ОбществоТимофей Данилов
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