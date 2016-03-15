За охрану свердловских памятников теперь отвечает отдельное ведомство

Главного хранителя свердловских памятников представили сегодня на заседании областного правительства. Соответствующий проект постановления представил глава управления Евгений Рябинин. В проекте определены лица, которым предстоит осуществлять надзор за культурными объектами. Кроме того, были обозначены методы дальнейшей работы.

В частности, новое ведомство будет следить за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и госохраной тех объектов в Свердловской области, которые представляют культурное наследие.

Важным нововведением стало то, что теперь управление будет следить за тем, как органы власти исполняют обязательные требования при использовании объектов культурного наследия. Например, ведомство сможет отменять разрешения, которые были выданы на снос старинных зданий. Раньше было возможно только приостановить строительные работы.