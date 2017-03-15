Помочь в борьбе с табакокурением может не только официальная медицина, но и народные методы. Как бросить курить народными средствами?

Курильщик наносит вред не только своему здоровью, но и окружающим. Ведь пассивное курение негативно влияет на состояние внутренних органов человека, если он даже за всю свою жизнь не выкурил ни одной сигареты. Предлагаем на рассмотрение несколько проверенных рецептов в борьбе с никотиновой зависимостью.

Настои и отвары

На помощь курильщику придет овес. Необходимо взять 7 ст. л. этого злака, залить их литром воды и поставить на огонь. Смесь доводим до кипения (приблизительно 95 градусов), снимаем с плиты и остужаем. Отфильтрованный настой принимают внутрь при каждом желании закурить. Достаточно будет делать по три глотка и через неделю желание заметно снизится. Принимать снадобье можно в течение месяца.

Еще один рецепт с овсом – спиртовая настойка. Берут одну часть измельченных зеленых овсяных зерен (можно прямо в колосьях) и заливают 10 частями медицинского спирта. Настаивают на протяжении двух недель в темноте. Принимать необходимо 15-20 капель, каждый раз, как возникнет желание взять сигарету. Тяга к никотину пропадет уже через неделю.

Травяные настои тоже могут стать подспорьем курильщику, желающему избавиться от вредной привычки. Понадобятся такие растения: мох исландский, хвощ обыкновенный, жабрей (по 2 части), крапива двудомная (3 части), горец птичий (1 часть). 2 ст. л. смеси заливают 0,5 л кипятка и томят на огне 5 мин. Остывший и отфильтрованный настой принимают внутрь по 80 мл. Частота приема – 3 раза в день после еды. Длительность приема – не менее двух недель.

Благотворно влияют на курильщика эфирные масла, находящиеся в эвкалиптовых листьях. 1 ст. л. листьев необходимо залить 0,4 л. кипятка, настоять в течение часа и процедить, тщательно отжав жмых. В настой добавляют по 1 ст. л. меда и чистого глицерина. Принимать необходимо 6 раз в день по 50-55 мл. По отзывам, в течение недели тяга к сигарете значительно снижается, а через месяц пропадает совершенно.

Необходимо строго следить за дозировкой глицерина, ток как его переизбыток в организме может вызывать усиленную жажду, рвоту, аритмию.

Полоскание полости рта

При остром желании закурить, народная медицина рекомендует ротовую полость полоскать травяным отваром корня горца. 1 ст. л. измельченного сырья заливают 0,2 л. кипятка. Смесь необходимо довести до кипения и прокипятить в течение 3-х минут. Если после полоскания этим средством закурить, то появится тошнота и непреодолимые позывы к рвоте. Регулярное использование этого метода приведет к выработке стойкого отвращения к сигарете.

Подобным действием обладают и двухлетние побеги черемухи, корень аира, листья подорожника и хрена. Эти растения необходимо разжевывать (каждый в отдельности, а подорожник и хрен вместе в равных пропорциях), а жмых выплевывать.

Надеемся, что желающие бороться с никотиновой зависимостью получили ответ на вопрос: «Как бросить курить народными средствами?», хотя это лишь мизерная часть рецептов предлагаемых народной медициной. Но только прием отваров и настоев не поможет избавиться от этой вредной привычки. Основным фактором на преодоление зависимости является желание и настрой самого курильщика.