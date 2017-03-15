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Канал «Россия-1» приехал в разрушенную квартиру 2 сирот из Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Канал «Россия-1» приехал в разрушенную квартиру 2 сирот из Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

15 марта 2017, 14:00ОбществоЕкатерина Малых
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