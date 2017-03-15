На сайте ВКонтакте появился счётчик просмотров записей пользователей и сообществ
Пользователи ВКонтакте смогут узнать количество просмотров записей на личных страницах и в сообществах. Счётчик просмотров стал доступен в обновлённых приложениях ВКонтакте для iOS и Android.
Как и отметки «Нравится», «Поделиться записью» и комментарии, счётчик отображается под публикацией для всех пользователей ВКонтакте.
Количество просмотров также теперь отображается в веб-версии социальной сети.
Вадим Дорохов, руководитель веб-разработки ВКонтакте:
Теперь пользователи могут быстро отслеживать интерес к каждой записи не только за счёт отметок «Нравится» или комментариев, но и с помощью счётчика просмотров. Новый показатель станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента, который подскажет, какая информация вызывает наибольший интерес среди аудитории.
ВКонтакте — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 млн ежемесячно.
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