На сайте ВКонтакте появился счётчик просмотров записей пользователей и сообществ

Как и отметки «Нравится», «Поделиться записью» и комментарии, счётчик отображается под публикацией для всех пользователей ВКонтакте.

Теперь пользователи могут быстро отслеживать интерес к каждой записи не только за счёт отметок «Нравится» или комментариев, но и с помощью счётчика просмотров. Новый показатель станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента, который подскажет, какая информация вызывает наибольший интерес среди аудитории.