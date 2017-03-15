Прокуратура Екатеринбурга проверит дома с нелегально прописанными первоклассниками

Так, количество первоклассников с временной пропиской в 2017 году достигло 50%. По этой причине родители оставшихся за порогом школы детей обращаются в прокуратуру. Будет организована проверка тех домов, на которые падает подозрение по факту фиктивной регистрации, пишет E1.ru.