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Россияне стали в два раза чаще жаловаться на нарушение своих прав в Роспотребнадзор за последние шесть лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне стали в два раза чаще жаловаться на нарушение своих прав в Роспотребнадзор за последние шесть лет

15 марта 2017, 14:05Общество
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