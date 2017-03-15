Россияне стали в два раза чаще жаловаться на нарушение своих прав в Роспотребнадзор за последние шесть лет

В последние два с половиной года объем заявлений от россиян по поводу качества оказания финансовых услуг вырос в 2,2 раза. Такие цифры привела Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что такое положение сложилось в связи с закредитованностью граждан, отсутствием механизмов цивилизованного банкротства и простых механизмов разрешения финансовых споров.

По словам главы надзорного ведомства, общее число разрешенных споров в сфере защиты прав потребителей достаточно высок – до 90%, но в области оказания финансовых услуг этот показатель составляет всего 38%.

Анна Попова заявила:

Очевидно, что ежегодный 10-процентный прирост количества исков потребителей рано или поздно может парализовать судебную систему, потому требуют поддержки и внимания общественные и государственные инициативы, связанные с развитием институтов альтернативного разрешения споров.