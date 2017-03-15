Российская певица Юлия Самойлова сможет беспрепятственно въехать в Украину для участия в «Евровидении – 2017»

Ранее представитель украинского МВД Антон Геращенко заявлял, что певице из России Юлии Самойловой могут запретить посещение страны для участия в конкурсе «Евровидение-2017». Это было связано с ее участием в 2015 году в крымском фестивале «Мир спорта и добра».

29-летняя певица – инвалид первой группы – все-таки будет представлять Россию на конкурсе в Киеве. Эту информацию уже подтвердили организаторы мероприятия и члены украинского комитета «Евровидения». Таким образом, Юлия сможет беспрепятственно въехать в страну.

В ЕВС отмечают, что Украина должна подчиняться общепринятым нормам и не создавать проблем для участников, в том числе, обеспечить их безопасность в стране.