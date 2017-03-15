Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Российская певица Юлия Самойлова сможет беспрепятственно въехать в Украину для участия в «Евровидении – 2017»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Российская певица Юлия Самойлова сможет беспрепятственно въехать в Украину для участия в «Евровидении – 2017»

15 марта 2017, 15:05Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?