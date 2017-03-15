Скорая интернет-помощь от «Ростелекома»

В официальных бумагах должность Ольги Чунаевой звучит как «специалист группы дистанционной сервисной и технологической поддержки». На самом же деле эта энергичная и улыбчивая девушка – настоящий «интернет-спасатель», умеющий на расстоянии решать практически любые проблемы абонентов «Ростелекома».

У меня есть свои ритуалы, которые помогают быстрее настроиться на нужный лад. Это может быть контрастный душ или кружка крепкого ароматного кофе. Я всегда обращаю внимание на свое внутреннее состояние и энергетику, стараюсь перед началом работы почувствовать в себе открытость, уверенность, доброту и сохранить это ощущение на всю 12-часовую смену встречает рабочий день в полной боевой готовности, Ольга.

В телефонном общении ввиду отсутствия визуального контакта очень важен правильный эмоциональный настрой.

Люди должны чувствовать твое желание помочь и быстро решить возникшие вопросы рассказывает девушка.

Немалую роль в сохранении положительного настроя играет и атмосфера на рабочем месте. В компании, сформировался очень хороший, дружный коллектив.

Практически все мы ровесники, схожие по интересам и в чем-то похожие отмечает Ольга.

Дистанционная помощь очень важна, так как для решения большинства задач, когда нет физического повреждения, мастер в квартире не требуется. Среднее время дозвона абонента до контакт-центра «Ростелекома» - 30 секунд. На устранение одной проблемы в среднем уходит не более семи минут. Современные технологии позволяют устранять до 90% возникающих вопросов удаленно. Часто решение заключается в настройке вышестоящего оборудования или удаленной конфигурации устройств.

С детства обожающая логические задачи, Ольга всякий раз находит в работе пищу для своего пытливого ума.

Мне очень нравится процесс поиска причины и наилучшего решения проблемы. Поводов для обращения к нам может быть великое множество: бизнесмены задают вопросы, связанные с получением фиксированного IP-адреса или VPN-канала, геймеры желают уменьшить пинг и увеличить скорость доступа, кто-то просто хочет сменить пароль от Wi-Fi или настроить дополнительный порт на охранную сигнализации. Но какой бы не была задача и проблема, важно понимать для себя, что все при желании поддается решению отмечает Ольга.

Одной работой жизнь Ольги не ограничивается, она увлекается музыкой.

Игра на гитаре и пение приносят мне огромное удовольствие, поэтому практически ежедневно стараюсь улучшить свои навыки и еще на шаг приблизиться к идеалу делится она.

Недавно Ольга приобрела все необходимое оборудование для качественной записи вокала и музыкальных инструментов.

Чтобы не только мои соседи имели возможность наслаждаться моим шикарным исполнением шутит наша собеседница.

Уже в ближайшем будущем она намерена покорить просторы Интернета своим творчеством.

За важное и приятное осознание того, что я помогаю людям. Я стараюсь относиться ко всему с понимаем и терпением. К счастью, многие абоненты охотно помогают в диагностике проблемы, а также не лишены чувства юмора и позитива. А когда я слышу такие фразы, как «Вы спасли мой вечер!», «Вот это оперативность!», меня это невероятно воодушевляет мгновенно отвечает на вопрос «За что вы любите свою работу?» Ольга.