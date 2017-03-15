Управляющая компания восстановит зеленые насаждения, повреждённые при уборке снега у дома на Вагонке в Нижнем Тагиле

В середине февраля портал TagilCity.ru сообщал о том, что во время очистки улиц города от снега были повреждены деревья у дома №36 на улице Зари. Тогда на ситуацию обратил внимание эколог Андрей Волегов. Недавно администрация Нижнего Тагила прислала ответ на обращение эколога.

Из документа следует, что 27 февраля главный специалист районной администрации побывал на месте событий. Выяснилось, что уборка снега проводилась при помощи дорожной техники сторонней организации «Спецмастер». При этом присутствовал мастер обслуживающей дом управляющей компании.

В управляющей компании пообещали восстановить повреждённые зеленые насаждения в весенне-летний период.

16 февраля, фото группы «ЭкоПраво»

Также специалист администрации Дзержинского района Нижнего Тагила отметил, что на момент проверки внутриквартальный проезд и тротуар были покрыты снегом и наледью. В управляющую компанию было отправлено письмо с требованием очистить тротуар и проезд. Позднее управляющая компания сообщила о проведении этих работ. Помимо снега были вывезены и сломанные ветки.